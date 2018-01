Chlap ji nikdy nenapadl, zato holka ano: Dominika Mesarošová se porvala na diskotéce, až kabelky lítaly

Dominika Mesarošová Super.cz

S modelkou Dominikou Mesarošovou (32) jsme se potkali na kurzu sebeobrany, takže téma bylo jasné. Dominika měla štěstí, že se nikdy nedostala do situace, kdy by ji napadl muž. Zato se musela poprat s dívkou, která se do ní pustila na diskotéce.

"Bylo to asi před šesti roky v Náchodě, když se konalo finále Muže roku. Tedy bylo to v úplně jiném podniku, na diskotéce, kde mě napadla jedna holka. Už jsem byla posilněná alkoholem, tak jsem se do ní taky pustila. Třískaly jsme do sebe i kabelkami, na žádné prvky sebeobrany nebyl čas. Myslím, že kdybyste nás hodili do bahna, vypadalo by to podobně," vyprávěla nám.

"Sebeobrana mě zajímá, určitě jsem si z kurzu odnesla zajímavé poznatky. Ale doufám, že je nebudu nikdy potřebovat. Nepřipouštím si, že by se něco takového stalo, natož abych měla partnera, který by řešil konflikty fyzickou silou. Vím, že takové případy existují a je to pro mě něco nepochopitelného. Mám zásadu, že když má muž sklony sáhnout na ženu, tak od něj okamžitě ruce pryč," uzavřela. ■