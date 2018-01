Nekňuba Lexa z Comebacku se radikálně změnil: Filmaři z něj vytvořili ulízaného slizouna

Matouše Rumla bychom ve filmu nepoznali. Foto: Miloš Šmídberger

Diváci, kteří již přišli do kin na film Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, ho možná ani nepoznali. Herec Matouš Ruml, kterému nikdo už asi neodpáře roli popleteného teenagera Lexy ze seriálu Comeback, přitom v nové komedii Haliny Pawlowské (62) hraje veledůležitou roli. Právě on hlavní hrdince „nasadí parohy“.

V komedii, která ovládá žebříčky návštěvnosti, hraje Matouš manžela představitelky hlavní role Olinky v podání Kláry Issové Ondřeje Kalendu. O jejich filmovém seznámení jsme už psali; týkalo se nechtěného úrazu po zahlédnutí Klářiných obnažených ňader.

Dvojice se po karambolu zamiluje, vstoupí do svazku manželského a zplodí syna. Jenže pak vykutálený manžílek s ulízanými vlasy začne Olinku podvádět a vztah dopadne tragicky.

„Byl jsem překvapený, když jsem se v maskérně poprvé podíval do zrcadla. Nejsem zvyklý si gelovat vlasy či si je jinak upravovat. A netušil jsem, jak moc to změní člověka. Dost mi to ale pomohlo k dokreslení charakteru Ondry. Byl to nápad režiséra. Na place pořád říkal: To je málo. Víc ho ulízejte. Podle mě moje hlava nikdy nevážila víc, ale i díky tomu vznikla zajímavá postava,“ věří Matouš Ruml.

A co říká o své postavě? „Nic takového jsem ještě nehrál. Ondra je cílevědomý, egoistický a narcistický. Musím přiznat, že to byla výzva, ale zároveň i příjemná změna,“ dodal herecký sympaťák, kterému producenti, kteří mají za sebou i velký loňský hit Všechno nebo nic, dali v českých Zoufalkách velkou hereckou příležitost. ■