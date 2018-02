Tak moc se bála o práci, až kvůli tomu propadla bulimii. Ale postavila se jí! Dnes je úspěšnou XXL modelkou a je šťastná

Laura Brioschi (28) z Pietra Ligure v Itálii je úspěšnou XXL modelkou. Vždy tomu tak ale nebylo. Profimedia.cz

Když agentura, která ji jako modelku zastupovala, přitvrdila a upravila míry, které dívky musely u své postavy splňovat, bylo jí jedenadvacet a pomalu se jí začal hroutit svět. Laura totiž nové agenturní představy nesplňovala.

Zdálo se nemožné dostat se do předepsaného limitu, ačkoliv zpočátku navštěvovala posilovnu dvakrát denně. Tak moc se bála, že o svoji vysněnou práci přijde. Ale to nebylo všechno. Aby se vešla do norem, přestávala postupně jíst úplně a hladověla. Když už to nešlo, jídlo, které pozřela, rychle kvůli výčitkám vyzvracela. Ten stres byl ale dlouhodobě neúnosný.

Když už toho bylo moc, přepadaly ji záchvaty hladu tak silné, až se přestala ovládat a doslova se přecpala. Jednou, pouhý den před módní přehlídkou, zjistila, že jí v bocích „straší“ dva centimetry nad limit. Zachvátil ji děs z toho, co bude, až v práci zjistí, že se zas přejedla. Muselo tedy opět nastoupit zvracení. Jenže tentokrát to přehnala, a rázem bylo všechno jinak. V důsledku intenzivního zvracení jí zarudly oči, velmi ji rozbolel žaludek a celkově se začala cítit zle. Málem se zhroutila. Tu noc poprvé na internetu vyhledala články a informace o bulimii a rozhodla se proti ní bojovat.

Se svými dnešními mírami by se do limitu stanoveného jejím tehdejším ´chlebodárcem´ nevešla ani náhodou. Přesto je úspěšnou modelkou a o práci nemá nouzi. A hlavně, Laura je už nějakou dobu šťastná, není vystresovaná a je zdravá. ■