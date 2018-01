Vztahy rodičů přestala řešit: Anna Slováčková žije se dvěma kočkami a stačí jí to ke štěstí

Anna Slováčková Super.cz

Trošku jsme se ji pokusili vyděsit představou, co by se stalo, kdy se jí doma něco stalo a někdo by ji našel až po čase, právě okousanou od koček. "Ne, to fakt ne. Navíc jedna z mých koček maso vůbec nejí, tak ta by se do mne snad nepustila. A mám opravdu dobré přátele, tak by mě našli určitě dřív, ještě celou," smála se.

Zabrousili jsme i na rodinné vztahy s maminkou Dagmar Patrasovou (61) a tátou Felixem Slováčkem (74), kteří si oba našli nové partnery. "Nic neřeším a jsem spokojená tak, jak jsem, se svýma kočkama a kamarádama. S rodiči spolu vycházíme dobře a já jim nemůžu pomoct v tom, aby byli v pohodě, a oni nemohou pomoct mně. To, jak bude kdo šťastný a jak si bude žít, je na něm samotném a nemá cenu jim cokoli říkat," svěřila nám. ■