Přiznání populárního českého herce a baviče: Boj s rakovinou tlustého střeva!

Josef Dvořák odhalil svou 13. komnatu a přiznal boj s vážnou nemocí. Foto: Archiv České televize

Do okamžiku, než velmi vážně onemocněl, Josef Dvořák o možných zdravotních problémech prý nikdy nepřemýšlel. Bolesti a křeče v břiše byly ale jasným signálem, že je něco špatně. „Najednou to přišlo. Jako když vám někdo nacpe kudlu do žaludku a trošku sní obrací. Asi tak velká to byla bolest. Já nevěděl, co se děje. Pot na čele. Nevěděl jsem, co mám dělat. Vylezl jsem na jeviště a nemohl jsem udělat krok,“ vzpomíná Dvořák. Nakonec se Pepa nechal od manželky přesvědčit k vyšetření a vyslechl verdikt: rakovina.

K léčbě rakoviny tlustého střeva se herec postavil více než zodpovědně a za asistence své ženy bojoval statečně. O jeho nemoci neměla až do dnešních dnů drtivá většina lidí u nás ani kamarádů ze šoubyznysu žádné tušení. „Tím, že to celé bylo v období Vánoc, tak to nikam neproniklo a nikdo se to nedozvěděl,“ vzpomíná v dokumentu hercova milující manželka Jája, která zároveň přiznala, že když se oba diagnózu dozvěděli, srazilo je to v první chvíli na kolena.

Dodneška chodí Pepa Dvořák každé dva roky na pravidelné vyšetření a je v pořádku. Od okamžiku, kdy se o rakovině dozvěděl, uplynulo už dvacet let. ■