Módní blogerka z reality show vystavila vylepšený hrudník. Už má obě prsa stejně velká

Na slavnostním večeru s pýchou prezentovala svůj vylepšený hrudník. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

S outfitem vsadila Amber na jistotu a svoji (v jejích očích už dokonalou) postavu oblékla do krásných černých šatů s krajkovým vrškem a dlouhou splývavou tylovou sukní s nekonečným rozparkem. Přesto hrála prim právě její prsa.

„Miluji je, jsem s nimi tak moc šťastná!“ prohlásila před novináři čtyřiadvacetiletá rodačka z Essexu. „Nechala jsem si je udělat pro sebe, ne někoho jiného. A cítím se daleko sebejistěji,“ pochvalovala si svoji novou vizáž.

Jedním dechem ale zároveň se smíchem přiznala, že toto vylepšení jí zatím mnoho nových mužů ´nepřihrálo´. Později se Amber vyjádřila i v tom smyslu, že rozhodnutí pro operaci nebylo učiněno narychlo a ani nebylo snadné. Naopak, měla léta spoustu pochyb a snažila se o plastice prsů zjistit co nejvíc informací. „Každé léto se to opakovalo. Pokud jsem si s něčím na svém těle nebyla jistá a nevyhovovalo mi to, byla to právě má prsa. Jedno jsem měla navíc větší než druhé a já je tak toužila mít stejná,“ vzpomínala. ■