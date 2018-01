Šlo o zločin, nebo dokonalou iluzi? David Copperfield měl před 30 lety sexuálně zneužít nezletilou dívku

David Copperfield

Bill Cosby, Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Alain Delon, James Franco, Michael Douglas... a teď i David Copperfield. Tito slavní muži měli v minulosti sexuálně obtěžovat ženy. Někteří z nich už byli dostatečně pranýřovaní, jiní se obvinění brání. Legendární iluzionista je v o to horší situaci, že měl sexuálně zneužít nezletilou dívku.

Jeho údajné oběti je dnes už 47 let a po vzoru jiných odvážných žen chce upozornit na odvrácenou stranu šoubyznysu. Bývalá modelka Brittney Lewis se s Copperfieldem setkala před 30 lety v Japonsku. Iluzionista ji měl později pozvat na své vystoupení v USA a následně do baru, kde ji nechtěl ošálit svými triky, ale omamnou látkou, kterou jí přimíchal do pití.

A pak se šlo na hotelový pokoj, kde měl David svou oběť sexuálně zneužít. „Svlékl mě a začal líbat. Pak zamířil k mému klínu a dál už si nic nepamatuju,“ zavzpomínala Brittney pro The Wrap. Následujícího dne prý Copperfield předstíral, že se nic nestalo. Modelku chtěl udržet v nevědomosti, protože jí tehdy bylo 17 let.

David Copperfield na obvinění reagoval na svém Twitteru, kam napsal: „Roky jsem čelil lživým zprávám, které mě obviňovaly z hrozných činů. Nikde už se ale nepsalo o tom, že mi nebyla prokázaná vina. Teď čelím další bouři,“ reagoval na podobný spor, který se odehrál už před 11 lety.

„Falešná obvinění mohou velmi negativně ovlivnit důvěryhodnost údajných viníků. Ti jsou pak většími oběťmi než ženy, které se po letech domáhají spravedlnosti,“ dodal Copperfield. ■