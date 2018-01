Takhle sexy už dlouho nevypadala: Dáda vystavila dekolt a promluvila o lásce s Italem

Dagmar Patrasová Super.cz

"Doufám, že to bude pokračovat minimálně tak, jako je to teď. Denně si voláme, máme videohovory, píšeme si, mluvíme spolu o své práci. Podporujeme se navzájem a oběma se nám stýská," svěřila nám Dáda a dodala, že to, že by se mohli vídat častěji, není vzhledem k pracovnímu vytížení jich obou příliš reálné.

"Je to hodně těžké kvůli našim profesím. Loni jsme musela třikrát přerušit dovolenou, vracet se z Itálie na představení a zase odjet zpátky. Letos to bude asi obdobné," uzavřela. ■