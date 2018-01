Indián z reality show Farmář hledá ženu už není mezi živými. Podle policie se oběsil u svých koní

Farmář, který hledal v reality show ženu, našel smrt. Foto: archiv TV Prima

O jeho smrti jako první informoval prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook Pavel Novotný. „Honza byl povaha složitá, nestálá bytost, kterou, myslím, v posledních letech neustále doháněly průsery minulosti plus přibývaly problémy nové. Evidentně mu tu také, jak se říká, hořela půda pod nohama,” uvedl Novotný a naznačil, že Pokorného s největší pravděpodobností dohnala k sebevraždě finanční tíseň. „Mrzí mě, že to vyřešil takto, ale lhal bych, že mě to překvapilo. Soudit má Bůh, ne my lidi, ale jeho odchod je k jeho blízkým a vlastně i vzdáleným, kterým často dlužil víc než jen vysvětlení, stejně nezodpovědný, jako byl jeho život. Víc se o něm bavit nechci, i když jsme spolu husy nepásli, měl jsem ho rád, moc nás nebylo a o mrtvých se má mluvit jen v dobrém,” říká Novotný.

Mluvčí Územního odboru policie v Pardubicích Eva Maturová sice Super.cz odmítla potvrdit totožnost zesnulého muže, vše ale nasvědčuje tomu, že se jedná skutečně o Jana ‚Indy‘ Pokorného. „Skutečně jsme šetřili nález oběšeného muže ročníku 1964 v obci Ráby. Tuto věc řešíme jako úmrtí a sebevražda je jako jedna z variant. Násilí či cizí zavinění určí další vyšetřování a pitva,” říká Maturová. Podle policie došlo ke smrti v časovém rozmezí od úterý 23.1 od 15.15. do středy 24.1. do 9 hodin ráno. ■