Piercing v nose, dredy a neoholené podpaží: Dcera Willa Smithe byla jednou z hvězd na módní show

Willow Smith navštívila v Paříži módní show Dior. Michaela Feuereislová

Dcera herce a zpěváka Willa Smithe a herečky Jady Pinkett Smith Willow podědila po svých rodičích jen to nejlepší. Do vínku jí byl dán talent herecký, hudební i pohybový. A lidem, minimálně manažerům velkých značek, se líbí i její rebelský styl, a už v sedmnácti letech tak Willow usedá do prvních řad při módních přehlídkách.