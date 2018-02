Vůbec nemusela skončit jako herečka. Neteř slavného idola Lukáše Vaculíka vynikala v úplně jiném oboru

Šárka Vaculíková před svým prvním tanečním tréninkem s profesionálním tanečníkem Ondřejem Borským Michaela Feuereislová

„Jako malá a pak i větší holka jsem tancovala strašně ráda. Dokonce jsem možná mohla skončit jako tanečnice. Hodně mě to bavilo a ta chuť mi vydržela až doposud, i když jsem nakonec zvolila herectví. Když jsem dostala nabídku ještě něco dalšího z tanečního umu pochytit pod dohledem profíka, s chutí jsem okamžitě kývla. Do dne „D“, kdy souboj propukne, nás ještě čeká hodně práce, protože chceme nejen uspět, ale i pobavit sebe i diváky,“ svěřila se herečka známá ze seriálu Ulice. Neteř herce Lukáše Vaculíka hned s Ondřejem předvedla jednu z natrénovaných figur.

Finále nového tanečního projektu proběhne 10. března ve Švandově divadle. Moderátorka soutěže Tereza Kostková (41), spojovaná doposud se StarDance, popřela, že by měl tento divadelní projekt konkurovat tomu televiznímu. „Ne, vůbec to není konkurence StarDance, jen chceme hledišti předvést, že taneční soutěž na prkna, co znamenají svět, patří a může být i hodně zajímavá. Zapojili se do ní herci a herečky osmi pražských divadel, která budou zastupovat, a k nim bylo přiřazeno osm profíků. Každý pár si vylosoval jeden z pětice standardních tanců a jeden z nabídky tanců latinskoamerických, které desátého března předvedou divákům a samozřejmě i porotě,“ informovala Tereza Kostková, která bude finálovým večerem provázet spolu s Liborem Boučkem. ■