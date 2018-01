Malý šotek způsobil překvapení na přehlídce luxusní módy. Topmodelka neuhlídala šaty a předvedla něco navíc

Malá nehoda se stala na přehlídce luxusní módy Alexandra Vauthiera v Paříži. Profimedia.cz

Krátké černé kožené šaty zkrátka na její hrudník nepasovaly a byly moc těžké. Bella sama pak byla zaměstnána navíc ještě kontrolou volného zeleného pláště, který na sobě měla, a pro odvrácení této indispozice prakticky ani nemohla nic udělat. Krásná Američanka si toho ale buď vůbec nevšimla, nebo jako správná profesionálka zachovala klid a s ňadrem odkrytým více než chtěla, odchodila přehlídku přesně podle původního scénáře.

Koneckonců, stát se to může (a také velmi často stává) každé modelce. Mezi časté nehody při přehlídkách patří bohužel i jejich pády. Někdy za ně mohou vysoké podpatky, jindy jinak nevhodná obuv, nebo dlouhá vlečka šatů, do které se při chůzi zamotají. Ani tady nejde o žádnou ostudu. Může to ovšem, na rozdíl od zmíněného lapsu, skončit tragicky. ■