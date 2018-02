Moderátorka (47) proslulá zvráceným vkusem to se zahalováním opět nepřeháněla

Lizze Cundy Profimedia.cz

Zvlášť se to pak týkalo outfitů, jež volí, pokud vyráží na různé společenské akce, kde se dá očekávat zvýšený zájem médií. Lizzie nikdy nepreferovala konvenční módu. Její touha po extravaganci však s rostoucím věkem přibrala přívlastek „extravagance za každou cenu“.

U Lizzie je to navíc ´šmrnclé´ nepřirozenou dávkou exhibicionismu, což se postupně projevilo ztrátou veškerých zábran. Jako by tato dáma byla „krásou“ svého těla doslova posedlá. A také nezkrotnou touhou, co nejvíc z jeho zákoutí předvádět veřejně. Výsledek pak působí velmi bizarně.



Přesto je nutné uznat, že Lizzie nyní lehce překvapila. Na červený koberec pro celebrity pozvané na slavnostní udílení National Television Awards v Londýně sice nakráčela opět v šatech hodně odhalujících, tentokrát však nepůsobila až tak nevulgárně. ■