Manželka Jiřího Pomejeho promluvila: Není jasné, zda operace hrtanu byla úspěšná

Jiří Pomeje s manželkou Andreou Michaela Feuereislová

Žádné mimořádné komplikace po operaci nenastaly. "Teď jde hlavně o to, aby se to hojilo. Psychicky to Jirka celkem zvládá, horší to pro něj určitě bude až doma," řekla Super.cz Andrea Pomeje, která mu pevně stojí po boku a je mu velkou oporou.

Jestli má úplně vyhráno, ale zatím bohužel jasné není. "Doktoři až za rok dokážou říci, jestli operace byla úspěšná. Můžou tam být kolem mikroskopické rakovinné buňky, které teď nevidí," dodala Andrea Pomeje.

■