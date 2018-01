Co by neudělala pro dobrou věc: Verešová ukázala kalhotky i téměř celé poprsí v provokativních modelech

Andrea Verešová Super.cz

Verešová si vybrala pořádně provokativní kousky, v nichž předvedla svoji dokonalou figuru. Toho, že jí sklouzne róba s velmi nebezpečným dekoltem, v níž ukázala téměř celé poprsí, se díky podlepkám bát nemusela. Zato v kratičkých šatech omylem ukázala kalhotky.

Na dražbě ovšem byla už zase za decentní dámu a bránila se i tomu, když ji moderátorka Lenka Špillarová vyzvala, zda by nechtěla jako jednu z cen přihodit i večeři ve dvou s vítězným dražitelem. "Myslím, že se to nehodí a určitě by to bylo nepříjemné i partnerkám pánů, kteří dražili. Raději přidám třeba lístky na módní přehlídku, kterou si mohou užít oba," míní modelka.

"Dělá mi velkou radost, když vím, že děláme vše pro to, aby se vydražilo co nejvíc peněz. A přiznám se, že když se nikomu nechce dražit a je to zajímavá věc, tak než abych to dala pod cenou, tak si to radši vydražím sama a přispěju tak na naše nadační aktivity," řekla nám Verešová, která vybírala peníze mimo jiné na sportovní tábor pro děti z dětských domovů.

"Myslím, že je ideální stav, když může člověk díky své profesi, jisté popularitě, kráse a nějakému vzdělání pomáhat druhým. Mně se to momentálně daří a mám z toho velkou radost," uzavřela. ■