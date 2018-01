Kdo je přitažlivější? Podle ankety zabodoval country zpěvák (41), ale mrkněte na bříško jeho lásky (48)

Gwen Stefani a Blake Shelton se na pláži dobře bavili. Profimedia.cz

Když loni magazín People vyhlásil výsledek ankety o nejpřitažlivějšího muže, mnohé překvapil. Stal se jím (podle zmíněného časopisu) jednačtyřicetiletý americký country zpěvák Blake Shelton. Radost to udělalo hlavně jeho přítelkyni Gwen Stefani (48). Od té sice co do přitažlivosti momentálně dostává na frak na pláži v Mexiku, ale nejspíš to netrápí ani jednoho z nich.