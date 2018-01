Rajcovní latexový obleček a polonazí svalovci: Jennifer Lopez je i s padesátkou na krku sexsymbolem

Jennifer Lopez snad nestárne. Profimedia.cz

Křivky má stále výstavní, tak přece nebude koncertovat v outfitech, které by její přednosti halily. Jennifer Lopez (48) svůj šatník od počátku kariéry nemusela příliš obměnit. Módní trendy se za dvacet let změnily, její postava nikoliv.

Kráska s hispánskými kořeny publikum opět přesvědčila o tom, že se toho na jejím vzhledu od roku 1999, kdy vydala debutové album On the 6, moc nezměnilo. Jennifer je stále nebezpečně sexy a na svých vystoupeních kromě známých hitů jako On the Floor či Let´s Get Loud nabízí i dráždivou podívanou.

Zpěvačka naplnila veškerá očekávání svých fanoušků na koncertě v Los Angeles. Na pódiu se předvedla v rajcovním černočerveném latexovém kostýmu. I s padesátkou na krku se může oblékat jako dvacítka. Erotické dusno ještě více rozvířila choreografií s tanečníky, kteří po boku maminky devítiletých dvojčat ukázali svá vypracovaná těla.

Jennifer Lopez se však s žádným z mužů, kteří ji během koncertů doprovázejí, na rozdíl od Mariah Carey (47) nezapletla. Momentálně prožívá spokojený vztah s bývalým baseballovým hráčem Alexem Rodriguezem. ■