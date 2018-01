Po tváři a hlasu předvedla i ňadra: Vnadná Berenika Kohoutová se v seriálu ukázala nahoře bez

Berenika Kohoutová v seriálu Dabing Street ukázala prsa. Foto: Reprofoto Česká televize

V hudební show Tvoje Tvář má známý hlas toho Berenika Kohoutová (26) v odvážných kostýmech ukázala dost. To ale nebylo nic v porovnání s tím, co předvedla v seriálu Dabing Street.

Obdařená herečka a zpěvačka měla ve třetí epizodě velmi malou, ale přesto nezapomenutelnou roli. V nahrávacím studiu Zero došlo na její tvář i hlas. Když k ní ovšem dolehla rada, že by se jí lépe zpívalo bez trička, Berenika bez námitek poslechla. A protože pod ním neměla podprsenku, na televizní obrazovce byla vidět její ňadra. Kvůli lepšímu projevu měla sundat i kalhotky, ale to už zůstalo divákům skryto.

Dcera spisovatelky Ireny Obermannové pro roli udělala vše. I když se objevila jen v úvodní scéně, pánům díky obnaženým ňadrům utkvěla v paměti. Příroda na ní totiž nešetřila, což Berenika ráda dokazuje napěchovaný dekoltem. Vidět ji nahoře bez ve vysílání veřejnoprávní televize byl ovšem nečekaný zážitek. ■