Divadelní verze oblíbené StarDance zná další účastníky. Herec z Vyprávěj se spoléhá na schopnosti své partnerky

Jaromír Nosek se v těchto dnech věnuje hlavně tanci. Super.cz

Do této soutěže vyslala některá pražská divadla své zástupce, herci tak s profesionálními tanečníky soutěží podobně jako například v televizní show StarDance. „Tancoval jsem ve škole, ale tohle je trošku jiná disciplína. Budu si muset vzpomenout na to, co jsem se naučil v tanečních,” říká herec známý ze seriálu Vyprávěj. Taneční prý navštěvoval zodpovědně: „Tam jsem to měl rád.”

Vzpomínky na tuto dobu dospívání ho ale v novém úkolu nejspíš nespasí. „Z té doby bych dal možná dohromady mazurku, ale nějaké složitější tance jako například jive už z hlavy nedám. Naštěstí mám šikovnou partnerku Libušku, takže snad to bude dobré,” uklidňoval sám sebe Míra Nosek. ■