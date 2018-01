I s prošedivělým plnovousem je to fešák: Zamilovaný Shakespeare se na ceremoniálu pochlubil krásnou manželkou

Joseph Fiennes vzal na udílení SAG Awards manželku. Profimedia.cz

Už tomu bude 20 let, co Joseph Fiennes (47) divačky okouzlil v roli Williama Shakespeara. Tehdy na plátně prožíval lásku s Gwyneth Paltrow, teď už má oči jen pro svou ženu Marii Dolores Dieguez.

Mladší bratr Ralpha Fiennese (55) alias Voldemorta z Harryho Pottera disponuje stejně uhrančivým pohledem. Od dob Zamilovaného Shakespeara sice zestárnul, ale prošedivělý plnovous mu na atraktivitě neubral. Obličej si nechal zarůst kvůli roli v seriálu Příběh služebnice, jehož druhá řada se právě natáčí.

Joseph Fiennes na udílení SAG Awards sledoval, zda se dystopické drama o budoucnosti, v níž jsou zotročovány poslední plodné ženy, dočká ceny pro nejlepší hereckou sestavu. Nakonec ji ale získali herci ze seriálu This Is Us.

Herec měl alespoň možnost vyvést do společnosti svou manželku. Přednáší jí pro potěšení Shakespearovy sonety? ■