Hložkův syn se chystá na světovou soutěž mužské krásy: O asijské zemi, kam jede, toho ještě Muž roku moc neví

"Vlasy mi rostou rychle, ale plánuju, že do pár týdnů to trošku zkrátím, protože jsem byl vybraný na focení střihů do jednoho barber shopu. Uvidíme, co bude za změnu. Ale úplně nakrátko jít nechci, mám rád, když mám vlasy trochu delší," řekl Super.cz.

Matyáš se chystá do Myanmaru, země, která se dříve jmenovala Barma a leží v trojúhelníku s Laosem a Thajskem. Moc toho ale o ní neví. "Jedu, tuším, do města Yangon, termín finálového večera je 30. dubna, ještě nevím, jestli poletím v půlce nebo na začátku měsíce," svěřil. Ještě zvažuje potřebná očkování a také se chce o Myanmaru dozvědět něco víc.

Matyáš jako fitness trenér na své figuře maká neustále, teď přidal i dietu. "Cvičím každý den, kila už jdou zase dolů. tak doufám, že všechno bude v cajku a budu připravený, jak to nejlépe půjde," upřesnil s tím, že dorozumívání v angličtině se nebojí. Tu si prý nedávno procvičil na týdenní dovolené v Dubaji, kde byl s přítelkyní Kateřinou Hadašovou. ■