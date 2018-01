Jen fotbalovou partnerkou není: Sexy modelka, která se kvůli Davidu Limberskému rozvedla, sice vaří, ale pracuje na své kariéře

Lenka Olbertová Super.cz

Lenka ale není jenom fotbalovou partnerkou, svoji kariéru na hřebík nepověsila, i když se stará, aby bylo doma navařeno. "Pořád se věnuji modelingu, i když ne tolik jako dřív. Dělám i choreografii, a kromě toho ještě v západočeské televizi hlásím počasí," vypočítala svoje aktivity. Navíc se spolu s Davidem účastní i aktivit nadačního fondu Andrey Verešové (37) pro děti z dětských domovů.

S Lenkou jsme si povídali právě u příležitosti předvedení společenských šatů Verešové, které navrhuje spolu se Zuzanou Lešák Černou. V rámci večera, kdy se křtil kalendář golfistky Šideri Váňové a ve prospěch Andreiny nadace se také dražil, její modely také vynesla.

Zajímalo nás, jak to vidí s Davidem dál. "Máme se fajn, David sportuje, hraje fotbal, jde mu to, doma to klape taky," ujistila nás. O zásnubách a další společné budoucnosti ohledně zakládání rodiny se prý ještě závazně nebaví. "Jak vidíte, prstýnek nemám. A děti? Chtěla bych mít velkou rodinu, ale na pořadu dne to není. Ale že byste museli čekat na další pětiletku, to snad ne," smála se Lenka. ■