Autorka textu k hitu Boky jako skříň ukázala postavičku v plavkách: Sama by písničku Ewy Farne zpívat nemohla!

Mladá zpěvačka a textařka Patricie trávila začátek roku na Seychelách. Foto: Archiv Patricie Fuxové

Zdá se, že to nebude dlouho trvat, a o téhle dívce ještě uslyšíme! Zpěvačka, textařka a skladatelka Patricie, která je autorkou textu k písničce Ewy Farne Boky jako skříň, má totiž hlavu plnou pracovních plánů. Tato dívka, která jako jediná Češka vystudovala na nejlepší hudební škole světa Berklee College of Music, píše písničky pro Václava Neckáře, Ilonu Csákovou a založila také dívčí uskupení Vesna.

Od pracovního shonu si Patricie na začátku roku odskočila na Seychely. „Potřebovala jsem načerpat sílu na blížící se koncerty a projekty. Tak jsem vyrazila do exotiky,“ svěřila Super.cz mladá dáma.

„Právě dnes večer mě čeká v Hradci Králové zatím jeden z největších koncertů s naší dívčí skupinou Vesna a Filharmonií Hradec Králové. Tento koncert je pro mě velmi speciální. Kromě hudby se mohou diváci těšit i na tanečníky a vizuální projekce. To, že se nám s Vesnou daří, je důkaz, že nemusíme zpívat Boky jako skříň, abychom si získaly diváky,“ míní Patricie.

To, že svůj zatím nejslavnější text nezpívá sama, jí prý líto není. „Vždyť mně by to nikdo nevěřil,“ směje se šestadvacetiletá umělkyně a její fotky z pláže to jen dokazují. ■