Stará, tlustá a blbá: Linda Finková už neví, který přívlastek z motta komické trojice pro ni platí nejvíc

Po dlouhé době jsme zpěvačku Lindu Finkovou viděli ve večerních šatech. A pochvalovala si je. Oblékání pro ni prý bylo ještě pohodlnější, než když si vezme svoje oblíbené tepláky. "Je to děsně praktické, protože na sebe nandáte jeden kus a už jste oblečená," smála se Linda.

Večerky ovšem v šatníku nemá ani jedny. Půjčuje si je. "Možná je začnu ale nosit častěji. Šaty mi nevadí, ale moc nechodím na večerní akce. Plesy třeba nenávidím odjakživa, a když už na nich zpívám, šaty si půjčím, anebo to vyřeším kalhotami se slavnostnějším vrškem," vysvětlila.

Modely neřeší ani na vystoupení v komickém seskupení Trojhlavá saň. Dámy mají motto: Stará, tlustá a blbá. Tím lákají ženy, že se nemusejí bát vzít na jejich show i své muže. "Ať jsou pánové rádi za to, co mají doma, když se podívají na nás. Stará, tlustá a blbá. A hádejte, kdo jsem já. Ale už se to nějak prolíná. Stárneme, tloustneme a blbneme všechny," smála se Linda. ■