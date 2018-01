Tentokrát si podprsenku radši vzala: Kamila Nývltová předvedla své štíhlounké tělo v úplně průhledné halence

Kamila Nývltová Super.cz

V civilu chodí spíš sportovně oblečená, když si ji ale na slavnostní příležitosti vezme do parády její stylista, vyráží zpěvačka Kamila Nývltová (28) oblečená hodně odvážně. Obvykle jí nedovolí ani podprsenku, to ale tentokrát nešlo.

Kamila totiž vyrazila se svým stylistou Samem na křest kalendáře golfistky Šideri Váňové v kalhotách a v úplně průhledné halence. "Tenhle outfit jsme zvolili, protože je elegantní a společenský, ale zároveň sexy," mínila Kamila. "Dokud jsem mladá, tak si to můžu dovolit. Uvidíme, co pak udělá moje tělo," smála se zpěvačka, která chodí téměř denně do fitka, aby byla stále štíhlounká, protože v minulosti s váhou bojovala.

Kamila svůj kalendář na letošní rok už před dvěma měsíci pokřtila, nové focení ji ale také čeká. A to kvůli novému projektu, který připravuje s kolegou Josefem Vojtkem (52). "Ani dalšímu kalendáři bych se nebránila, kdyby ta možnost byla, ale především pracuju na tomhle projektu s Pepou. V létě už bychom měli vyjet na festivaly. A k tomu budeme dělat nové promo fotky a nový styling. Prostě všechno, co k tomu patří," prozradila zpěvačka. ■