Po čtyřicítce se přestala stydět za své tělo: Ivana Jirešová se předvedla v tenoučkých šatech bez podprsenky

Ivana Jirešová Super.cz

"Přišla jsem do jednoho divadla, a tam byl někdo hodně nemocný, přišla jsem do druhého, a tam má tu samou nemoc, takovou ošklivou, další člověk," vyprávěla nám, ale dál už to rozebírat nechtěla. Takže jsme se raději soustředili na její model, který byl hodně sexy. Ivana si oblékla model od české značky Leeda, pod který se nedala vzít podprsenka.

"Nikdy v životě bych to nedopustila, až po té čtyřicítce to přišlo samo. Strašně dlouho jsem se hodně styděla. A teď už se nestydím. Nic neskrývám, za nic se nestydím a jsem srozuměná se svým tělem," svěřila Ivana, která je prý šťastná i v soukromém životě, což je také nedílnou součástí sebevědomí.

Ivanu nyní čeká zkoušení role Fiony v muzikálu Shrek. "To mi asi zabere hodně času, protože se tam bude i stepovat a je tam moc těžké zpívání," přiznala. Těší se i na hory, kam pojede s dcerou Sofií lyžovat. ■