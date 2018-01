Zapálil si poslední cigaretu a šel zvracet! Herec s nejkrásnějším zadkem seknul s kouřením

Patrik Děrgel seknul s kouřením. Po premiéře hry Penzion pro svobodné pány si dopřál jen bublinky. Michaela Feuereislová

Už dva měsíce si nevzal jedinou cigaretu do úst Patrik Děrgel (28). Herec seriálu V.I.P. vraždy i Národního divadla, o kterém před pár lety Daniel Špinar směle prohlásil, že je to Hamlet s nejhezčím zadkem, byl donedávna vášnivým kuřákem. S tím je teď ale konec.

"Chytil jsem nějakou virózu a poslední, co si pamatuju, je, že jsem pak jsem strávil tři dny na záchodě. Ta chuť ve mně zůstala zakořeněná, že jsem neměl od té doby chuť si zapálit, mám to spojený s takhle extrémním zážitkem," prozradil TopStaru Děrgel.

Patrik žije s půvabnou herečkou Markétou Frösslovou a mají spolu ročního syna Vavřince. Děrgela můžete čerstvě vidět například v divadle Palace v legendárním představení Penzion pro svobodné pány, kde hraje roli, v níž před lety exceloval Josef Abrhám.

A jak se mu jeho nejnovější role hraje? "Člověk vždycky našlapuje opatrně. Nechce to pokazit a udělat z té legendy něco, na co diváci ani nebudou chodit. Zároveň je to první věc, na kterou musí zapomenout, aby mohl na jevišti fungovat svobodně. Třeba paní Janžurové jsem ani neříkal, že v tom hraju. Chtěl jsem mít co nejvíce svobodnou hlavu," přiznal herec. ■