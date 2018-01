Na neforemnou kombinézu kašle. Místo toho šla česká Barbie ve sněhu do kalhotek

Odhaluje se i v minusových teplotách. Foto: Instagram D. Myslivcové

To, že na dovolené v exotice provokuje odhalenými sexy snímky, se od Dominiky Myslivcové (23) tak nějak čeká.

Česká Barbie ale nepřestává provokovat ani na horách. Kombinéza, rukavice a kulich, to není nic pro ni. Výstřední blogerka raději vystavuje své odhalené pozadí. Co na tom, že je venku pod nulou? To tuhle blondýnu v potřebě zaujmout na sociálních sítích za každou cenu nezastaví.

Naposledy vyšpulila kráska zadek na dovolené v Krkonoších. „Slyšela jsem, že otužování je moc zdravé,” komentovala Dominika snímek zveřejněný na Instagramu. Těžko se věří, že by jejím cílem bylo posílení imunity. Myslivcová se spíše snažila opět zvýšit na zmíněné sociální síti množství svých sledovatelů. ■