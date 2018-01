Osmiletý vztah moderátora Top Staru projde náročnou zkouškou. Gránský se bude několik týdnů tulit k této sexy brunetce

David Gránský má nového koníčka. Super.cz

V poslední době má David Gránský (25) velmi blízko k této pohledné brunetce. Bez nadsázky se dá říct, že se dvojice pohybuje tělo na tělo. Nelekejte se ale. Neznamená to, že by moderátor Top Star Magazínu pustil k vodě svou dlouholetou přítelkyni Nikolu. Naopak, i po osmi letech vztahu mezi nimi láska jen kvete.

Hojně obsazovaný muzikálový zpěvák bude reprezentantem Divadla Broadway v tanečním projektu Roztančené divadlo aneb když herci tančí. Tato soutěž se podobá televiznímu fenoménu StarDance, ale s tím rozdílem, že se odehrává na divadelních prknech. My jsme byli u toho, když si David se svou partnerkou Zuzanou Šťastnou vylosovali soutěžní tance Quickstep a Cha Chu. „Pro mě je to nejočekávanější projekt tohoto roku, protože nejsem zvyklý tancovat. Chtěl bych se naučit tančit, protože jsem nechodil do tanečních. Na konzervatoři jsme měli takový základ všeho od španělských a lidových tanců přes modernu a step. Umím od všeho něco, ale pořádně vůbec nic. To si myslím celkově o své osobě,” vtipkoval David.

Podle všeho si David a Zuzana padli do oka. „Zatím se známe asi hodinu a půl. Já ji budu uklidňovat v mediálním světě a ona mě bude uklidňovat na sále. Doufám, že se osvědčí,” říká David Gránský. ■