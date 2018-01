Slavnému tátovi není příliš podobný. Bořek Čermák vykročil ve šlépějích svého otce, ale dál jít nehodlá

Daniela Choděrová se synem. Michaela Feuereislová

Není to úplně poprvé, co se Bořek Čermák (14) objevil před objektivem kamery. Vůbec poprvé ale syn Hynka Čermáka a Daniely Choděrové dostal tak významnou roli. Došlo k tomu na natáčení rodinného filmu Dukátová skála, který právě vstupuje do kin. „Byla to pro mě výzva. Je to poprvé, co hraju v něčem větším,” říká Bořek, který se ve snímku zhostil jedné z hlavních dětských rolí.