Nejstarší česká topmodelka (52) se pochlubila synem, jehož otcem je americký zpěvák (68)

Pavlína Pořízková se synem Jonathanem Profimedia.cz

Pavlína Pořízková (52) (52) si už slávy užila dosyta a o pozornost se podělila se svým potomkem. Na newyorské premiéře seriálu The Alienist ji doprovodil čtyřiadvacetiletý syn Jonathan.

Slavná Češka se v USA prosadila především jako modelka, svou krásu zároveň zúročila na filmovém plátně. Největším úspěchem pro ni byl film Arizona Dream, do něhož ji režisér Emir Kusturica obsadil společně s Johnnym Deppem. Na molech však uspěla podstatně více než v Hollywoodu.

Pořízková se v Americe sblížila se zpěvákem kapely The Cars Ricem Ocaskem, který se v roce 1989 stal jejím manželem. Spolu mají syny Jonathana (24) a Olivera (19). Staršího z nich bývalá topmodelka vzala na premiéru seriálu The Alienist, který není pro slabé povahy. Daniel Brühl v něm ztvárnil psychologa, který na konci 19 století pomáhá v New Yorku odhalit vraha mladých prostitutů. ■