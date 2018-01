Vy ještě neznáte Lizzie Cundy (47)? Televizní moderátorka zapracovala na své figuře a šla do plavek

Lizzie Cundy vyrazila do Kalifornie. Profimedia.cz

Britská celebrita za slávu vděčí fotbalistovi Jasonu Cundymu, který byl v letech 1994-2010 jejím manželem. Lizzie se po boku sportovní hvězdy dostatečně zviditelnila a dodnes touží po pozornosti. I když má za sebou rozvod, na svatby je velká specialistka. Svoji vlastní zúročila v reality show Celebrity Four Weddings a moderovala pořad na Wedding TV.

Do dalšího manželství se Lizzie prozatím nežene. To ovšem neznamená, že by se mužům nechtěla líbit. Na kalifornské pláži vystavila své tělo, na němž je zřejmá dřina v posilovně. Lizzie na dovolené nevydržela chvíli v klidu. Po americkém fotbalu a volejbalu se v jednodílných plavkách projela na kole. Moderátorka je ve skvělé formě, s přibývající svalovou hmotou se však vytrácí její ženský půvab. ■