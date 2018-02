Petr Jákl točí klipy o českých hradech: Do rolí strážců české země obsadil známé mladé herce. Vede je Jirka Mádl

Petr Jákl obsadil známé herce do rolí bojovníků. Foto: archiv P. Jákla

Jde o sérii klipů, které upozorňují na krásy české země, naše hrady, zámky, naši historii. „Poslední dva roky intenzivně hledám lokace pro film Jan Žižka. Při pátrání po těch nejvhodnějších jsme prošli desítky hradů a zámků a já si uvědomil, jak jsou některé z nich opravdu nádherné a že tam musím vzít svoje děti. A tak se zrodila i idea natočit videa, která by vtipně upozornila na to, že je lepší prožívat příběhy opravdově místo na displeji mobilu nebo počítače,“ vysvětlil Jákl.

Do rolí „strážců hradů“ obsadil několik mladých českých herců. „Chtěl jsem dát prostor těm, kdo oslovují mladou generaci. Dlouhodobě spolupracujeme s mladými herci, kteří jsou dnes sami aktivní na sociálních sítích, a třeba právě takovýmito videi mohou dostat do přírody a za památkami spoustu svých fanoušků. Nebyl jsem si sice jistý, zda je něco takového, jako je propagace hradů bude zajímat, ale všichni do toho šli s nadšením,“ dodal režisér.

Od Adama Mišíka přes Ondřeje Havla, Jana Komínka až po Annu Kadeřávkovou či Denisu Pfauserovou představují všichni herci starobylý řád strážců, kteří od pradávna hlídají „srdce Evropy“, tedy českou zemi a její krásy. Jsou ukryti za zdmi hradů a zámků připraveni kdykoliv zasáhnout, kdyby se někdo odvážil naší zemi ublížit.

„V podstatě se jedná o takový Assassin's Creed kombinovaný s Blanickými rytíři,“ říká s úsměvem Petr Jákl, který tak představuje osm bojovníků v čele s velitelem Jiřím Mádlem. Každý z bojovníků má unikátní schopnosti, zbraň a bojový styl. Každý z nich je strážcem vybraného hradu jako je Karlštejn, Zvíkov, Kokořín, Pražský hrad a další. A každý z nich má svůj vlastní příběh, který v klipu představí. „Vše samozřejmě s velkou nadsázkou a humorem,“ dodává Jákl.

K samotnému natáčení velkofilmu Jan Žižka se Petr Jákl dostane už letos. „Pracujeme na tom projektu skoro sedm let, ale už se blížíme do finále. Čekáme jen na potvrzení hlavní zahraniční hvězdy, které se scénář líbí, ale vyjednávání nejsou jednoduchá. Chceme představit Žižku jako člověka, který v něco věří a bojuje za to. Ostatně právě proto je pro naše americké partnery tak zajímavý. Vnímají ho především jako výjimečného vojevůdce a stratéga na úrovni Alexandra Velikého nebo Čingischána,“ uzavřel režisér. ■