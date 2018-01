Tahle brunetka je životní partnerkou Marka Ztraceného. Mrkněte, jak jí to sekne v plavkách

Partnerka Marka Ztraceného Marcela Foto: archiv M. Ztraceného

Na sociální síti se pochlubil přednostmi své životní partnerky. "Doplňujeme vitamín Rodina. Couráme se, plujeme a blbneme," prozradil Ztracený.

S Marcelou spolu žijí už sedm let, ale svatba zatím v plánu není. "Manželství je u nás trochu ožehavé téma. Myslím, že máme víc než manželství - skvělého syna. Snažím se jí (partnerce) to vynahrazovat, masíruju jí záda, nohy, a doufám, že mě do manželství nikdo tlačit nebude," směje se Marek.

"Nějak k tomu nemám vztah. Je mi takhle dobře, Marcela je fajn i bez papíru. Podle mě manželství vztah udělá moc jistým a chlapa to pak moc nebaví," dodal zpěvák. ■