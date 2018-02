Faltýnová se uplatňuje i v jiném oboru. Její zkušený kolega na ni pěje chválu

Andrej Hryc o své kolegyni Petře Faltýnové. Super.cz

Jeho partnerkou v tomto filmu se stala Petra Faltýnová (39). Zkušený herec se snažil modelce s minimem hereckých zkušeností pomáhat. „Když jsem se dozvěděl, že tuto roli bude hrát právě ona, tak jsem se toho docela bál. Bylo to asi pod vlivem českého bulváru,” rozpovídal se o kolegyni sympatický Slovák a dále pokračoval: „Byl jsem překvapený, že první den natáčení přišlo jedno velmi skromné děvče, které se vůbec netvářilo jako světová hvězda. Petra mě požádala o to, abych jí řekl, pokud se mi na jejím výkonu nebude něco líbit, a abych ji zkorigoval. Opravdu s ní byla spolupráce velmi příjemná. Poslouchala na slovo, velmi rychle se do toho dostala a bylo to na jejím výkonu vidět,” říká Andrej Hryc.

Má tedy Faltýnová podle Hryce šanci uspět ve světě filmu? „Určitě ano. Kdybych měl příležitost a vliv, aby se pro ni našla vhodná role, tak bych ji podpořil. Je to velmi tvárná baba a myslím si, že by klidně mohla dělat hereckou kariéru,” říká Andrej Hryc. ■