Lady Gaga na Evropu útočí náruživě: Tohle na diváky vykouklo při divokých tanečních výstupech

Tomu, co se popové divě stalo teď v Milánu, se při tak náročné choreografii zkrátka nedá zabránit. Profimedia.cz

Kdepak! Když se tahle ženská rozjede, nekouká nalevo ani napravo. Divoké taneční kreace zpěvačky Lady Gaga (31), které předvádí na svých evropských koncertech v rámci svého ´Joanne World Tour 2018´ nejsou u této divy ničím neobvyklým. Zpěvačka se už od začátku kariéry netají tím, že jedním z jejích největších vzorů je slavná provokatérka Madonna. Svému ideálu už Lady Gaga několik let zdárně šlape na paty. I to je zřejmě jedním z důvodů, proč je jednou z největších pop star současnosti.

Za tak velkého fyzického vypětí, které na pódiu při svých živých vystoupeních s extrémně náročnou choreografií předvádí, se samozřejmě musí na svůj výkon maximálně soustředit, jinak by rychle ona nebo někdo z tanečního doprovodu přišel k úrazu. A ve svižném tempu všeho toho, co se právě na pódiu odehrává, není čas řešit maličkosti.

Lady Gaga ráda láká na svou udržovanou figuru, proto jsou kostýmy, které na sobě během večera vystřídá, hodně minimalistické, průsvitné a sexy. To se pak snadno může přihodit to, co se stalo i nyní v Itálii, kde se její pravé ňadro trochu posunulo mimo určenou osu kostýmu. Výsledek už si můžete prohlédnout na fotkách v naší galerii. ■