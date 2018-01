Zapřel by ji jen stěží. Dcera Martina Dejdara v novém filmu je otiskem svého otce

Martin Dejdar o své dvanáctileté dceři Super.cz

Jablko nepadlo daleko od stromu. Sára Dejdarová, dcera Martina Dejdara (52), zjevně zdědila talent po tatínkovi. Jinak by si ji režisér Jan Novák nevybral do nového rodinného filmu Dukátová skála. V něm si zahrála malá Sára společně s tatínkem.

„Jsou to zvláštní pocity, když jsme spolu byli na place. Určitě se dostavil pocit zodpovědnosti za dítě. Navíc když je to v této profesi, tak se snažíte pomoc profesně a také jako rodič,” komentoval setkání s dcerou před kamerou Dejdar. Ten se zdráhal komentovat, jestli jeho dcera tíhla ke kumštu odmalička. „Vůbec bych nechtěl říkat, jestli se u ní projevovaly nějaké sklony. Je ještě malá a vůbec bych to nechtěl rozebírat. Zatím to není možné poznávat. Režisér Honza Novák si ji jednou vybral na natáčení. On si ji tam vzal s naším svolením.”

Martin Dejdar rozhodně netrvá na tom, aby se jeho mladší dítě vydalo v jeho šlépějích. „Nechám tomu volnost. Ve chvíli, kdy poznám, že nemá talent a měla by dělat něco jiného, tak bych jí to vysvětlil. Vím totiž, jaké to nese úskalí v případě, že v té profesi setrváte,” vysvětluje Martin Dejdar. ■