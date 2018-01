I kampaň na sportovní oblečení může být sexy: Názorně to předvedla skvěle tvarovaná Selena Gomez

Selena Gomez Profimedia.cz

Sportovní oděvy musí být pružné a tělo modelky, která je propaguje, zrovna tak. Selena je štíhlá, ale ne vychrtlá, takže sportovní móda se na ní propaguje jedna báseň. S jejím vlivem na sociálních sítích, kde ji sleduje víc jako sto miliónů lidí, je pro firmy trefou do černého. A i když to pro značky není levné, právě naopak, jde již o druhou kampaň se Selenou v hlavní roli, která letos vyšla. Před pár dny to byla kampaň značky Coach.

Se statusem globální hvězdy a královny Instagramu si může vybírat. A to i v osobním životě, nápadníků má plno.

Gomez však má už několik let slabost pro svého pěveckého kolegu Justina Biebera. S ním s přestávkami randí už od roku 2011. Naposledy se dali dohromady, údajně k nemalé radosti Seleniny matky, loni na podzim. Předtím necelý rok chodila s raperem Weekndem. Přestože on z Instagramu vymazal jejich společné fotky, ona tvrdí, že zůstali skvělými přáteli. ■