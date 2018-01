Jindy krásnou herečku načapali na ulici bez make-upu. Poznali byste slavnou filmovou hvězdu, která ztvárnila i princeznu Dianu?

Slavnou hvězdu Twin Peaks načapali v New Yorku bez make-upu, jak míří na hodinu jógy. Profimedia.cz

Už dříve v tomto týdnu jste slavnou australsko-britskou hvězdu filmového plátna mohli potkat v New Yorku na ulici. To byla zrovna na procházce s bývalým manželem, kterého také fanoušci filmu jistě dobře znají, Lievem Schreiberem (50). Ti dva se rozešli v roce 2016 po 11 společných letech. Jak svorně oba tvrdí, dodnes je ale pojí silné přátelství.

Aktivity herečky Naomi Watts (49) ve ´Velkém jablku´ sledují paparazzi vytrvale. Ve čtvrtek hvězdu Twin Peaks, nebo filmového dramatu Diana, vyprávějícím o posledních dvou letech života slavné britské princezny (ztvárnila hrála hlavní roli), ulovili ve středu na ulici, zrovna když vyrazila na pravidelnou hodinu jógy.

A to pro ně bylo terno, krásku totiž načapali nenalíčenou. Nelichotivé snímky následně obletěly svět a nyní vám je přinášíme i my v naší galerii. Ale, zároveň podotýkáme, tohle focení fakt nebylo fér! Kdo asi by používal líčidla, když má na programu jógu? ■