Více sexu v roce 2018? Jde to!

Tajemství úspěšného online randění

„Buďte skvělý ”, „Úspěšně přes noc” je jen několik slibů, se kterými nám slibuje reklama při přechodu na nový rok modré z nebe. Abyste v tomto roce mohli v tomto ohledu něco zlepšit, odhalil portál neformálního randění Affaire1.cz ženám tajemství úspěšného online randění: „Důležité je dát si trochu práce s tím, abyste ženu nadchli. Když si přitom budete malinko vymýšlet, neuděláte vůbec špatně. Lhát by ale člověk neměl, jelikož pravda stejně vyjde najevo”, říká 35letá Jana z Prahy. „Mnohé z nás píší přesně to, co chtějí: románek, pobavení na jednu noc nebo trvalý vztah. To je třeba si dopředu přečíst a příslušně odpovědět. Na jednoslabičné nebo obscénní dotazy sotva může někdo čekat odpověď! ”, uvádí Zuzana z Brna.