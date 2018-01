Takhle spokojeně dnes vypadá Brenda z Beverly Hills 90210, jež skoro tři roky bojovala s rakovinou

Shannen Doherty Profimedia.cz

Shannen podstoupila mastektomii, chemoterapii i ozařování. Velkou oporou jí byl manžel Kurt Iswarienko a maminka Rose. I díky jejich podpoře dnes herečka vypadá skvěle a je plná chuti do práce.

Doherty, známá jako Brenda z Beverly Hills 90210, si loni zopakovala roli Heather Duke v seriálu Heathers, jejž uvede právě společnost Paramount. Účinkovala už ve stejnojmenném filmu z roku 1988. Loni natočila také komedie Undateable John a How to Make a Deal with the Devil.

V seriálu Heathers se objeví i další slavné herečky jako Mena Suvari nebo Selma Blair, jež na párty také nechyběly. ■