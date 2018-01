Rozverná královna reality show na fanoušky nezapomíná! Narození dcery s nimi na sociálních sítích oslavila novými sexy snímky

Takové přání ´dobré noci´ svým fanouškům pověsila z čtvrtka na pátek Kim Kardashian na Instagram. Profimedia.cz

Právě ve čtvrtek se Kim na svém webu svěřila fanouškům s dalšími informacemi, týkajícími se šťastné události, kdy s manželem raperem Kanye Westem (40) přivítali na svět své poslední dítě, které se narodilo o čtyři dny dříve. Zároveň vysvětlila, proč dítě odnosila jiná žena.

„Po prozkoumání mnoha možností jsme se s Kanyem rozhodli pro náhradní matku,“ uvedla na své stránce poté, co vysvětlila, jaké zdravotní problémy jí zabránily otěhotnět. „Tradiční náhradní matka daruje vajíčko, které je uměle oplodněno otcovým spermatem a pak dítě odnosí až do termínu. Protože my jsme do těla náhradnice implantovali mé oplodněné vajíčko, je naše dítě biologicky moje a Kanyeovo,“ prozradila pozadí početí miminka.

„Spojení s naším dítětem přišlo okamžitě a bylo to, jako by s námi bylo po celou dobu. Mít náhradní matku pro nás bylo tolik výjimečné, vždyť se tím naše sny o rozšiřování naší rodiny staly skutečností. Tak moc se těšíme, že konečně doma přivítáme naši holčičku,“ rozplývala se Kim poté, kdy na těchto stránkách v úterý šťastnou událost poprvé oznámila slovy: „Kanye a já s radostí oznamujeme příchod naší zdravé, krásné holčičky.“ Podle dalšího jejího sdělení se měla narodit v pondělí v 12:44 s váhou 3,44 kilogramů.

Právě Kim měla být první, kdo s miminkem navázal fyzický kontakt tzv. ´tělo na tělo´. A hned po ní následoval Kanye. Slavní manželé jsou již rodiči dvou dětí, čtyřleté dcerky North a dvouletého caparta Sainta, který neprožil zrovna šťastný závěr loňského roku. Dostal totiž zápal plic, a než se dostavilo zlepšení, strávil celé tři dny v nemocnici na kyslíku. ■