Kostková se vrací k tanci, ale o StarDance se nejedná. Sama sice tančí, ale pořád má co dohánět

„V naší zemi jsou nejrůznější taneční klání oblíbená a já myslím, že je to úplným právem,” říká Tereza Kostková, která na toto téma dodává: „Náš milý projekt StarDance způsobil velký boom v tanci. My, kteří se tohoto projektu účastníme, jsme s tancem prostě spojeni.”

Kostková odmoderovala tiskovku a společně s Liborem Boučkem se zhostí moderace finálového večera, který proběhne ve Švandově divadle na pražském Smíchově v sobotu 10. března. Není herečce líto, že nebude reprezentovat své domovské divadlo v Řeznické a ani v tomto projektu si nezasoutěží? „Není mi to líto, protože jsem si to už zkusila. V posledních dvou ročnících jsem měla šanci tančit s profesionály. Mám za sebou i vystoupení, což je skvělé. Předtím jsme s Markem (Marek Eben, pozn. red.) dvakrát tančili. Takže mi to není líto.”

Pravdou ale je, že Kostková se má, co se týká společenských tanců, stále co učit. „Umím jen ta taneční čísla. Netvrdila bych, že umím ty tance, na to je třeba mnohem víc dřiny. Dotkla jsem se toho, někdy poznám i daný tanec. Stále jsem ale jen v rovině milujícího laika.”

V pražském klání se do projektu nezapojí jen jediné divadlo, ale rovnou osm pražských scén. Mezi zúčastněná divadla patří Dejvické divadlo, divadlo Semafor, Divadlo v Celetné, X10 – Strašnické divadlo, divadlo Broadway, divadlo Kalich, Divadlo na Vinohradech a Divadlo v Rytířské. ■