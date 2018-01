Takhle dnes vypadá sexy blondýnka z Americké krásy, o které před 19 lety snil nejeden muž

Mena Suvari Profimedia.cz

Suvari si v posledních letech zahrála ve filmech Psych: The Movie, Becks, I´ll Be Home for Christmas a v seriálech Clarence nebo American Woman, zkrátka je herecky dost činná. Pozvánky na filmové akce ji proto nemíjejí. Naposledy ozdobila event studia Paramount v Los Angeles. Zatímco na nedávné výroční gala párty organizace The Art of Elysium jí dělal doprovod její přítel Michael Hope, tentokrát přišla sama.

Herečka má za sebou dvě manželství. Mezi lety 2000-2005 byla provdaná za kameramana Roberta Brinkmanna a promotér Simone Sestito byl jejím mužem od roku 2010 do roku 2012. ■