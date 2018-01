Co nám na pleti nejvíc vadí? Vrásky, rozšířené póry, skvrny a chloupky. Co s tím?

Do léta hladké tělo bez chloupků a koupelnu bez holítek

Takže si to, dámy, zatím shrňme – díky Jehličkové radiofrekvenci jsme se zbavily vrásek, rozšířených pórů, jizviček, vypnuly jsme pleť, co ale s těmi chloupky? Na řešení tohoto problému je právě teď ten správný čas. Nechtěných chloupků prakticky kdekoli na těle vás totiž zbaví jednou pro vždy laserová epilace. Je ale třeba přijít na ošetření víckrát, takže když začneme právě teď, do léta se otravného holení zbavíme. Lépe si lasery poradí s tmavšími chloupky na světlejší pleti, ale v Asklepionu kombinují dermatologové více laserů a IPL, takže si poradí téměř s každým typem ochlupení. Na laserovou epilaci si vyhraďte alespoň 4 návštěvy, ale výsledek stojí za to. A pozor! Hodí se i pro pány.