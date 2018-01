Na tomhle sympaťákovi mohla oči nechat: Zamilovaná Klára Issová se pochlubila přítelem

Klára Issová s přítelem Jakubem na premiéře komedie Zoufalé ženy dělají zoufalé věci. Herminapress

Usměvavý muž se s viditelně šťastnou Issovou objevil i na premiéře komedie Filipa Renče (52) Zoufalé ženy dělají zoufalé věci.

Okatá herečka ztvárňuje v komedii natočené podle knižní předlohy Haliny Pawlowské (62) hlavní ženskou roli. Konkrétně se ponořila do role Olinky, jež s humorem sobě vlastním řeší řadu životních karambolů a peripetií s muži.

Issová ukázala ve snímku výborný komediální talent, který měli diváci možnost vidět už ve filmu Všechno nebo nic. Doposud přitom byla obsazována spíše do rolí éterických a tajuplných krásek.

Klára je ovšem výborná herečka a do oka padla i autorce scénáře Halině Pawlowské. „Klára je srdečná, jemná, inteligentní. A legrační. A to je nejdůležitější, když se točí komedie. Věděla jsem jistě, že představitelka postavy, kterou jsem si vymyslela, musí mít smysl pro humor a oči, které berou za srdce. A to všechno Klára má,“ chválila Issovou Halina. ■