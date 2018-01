Kvido z Báječných let pod psa jako ‚pěknej křivák‘: Jakub Wehrenberg v seriálu režíroval sám sebe

Jakub Wehrenberg Foto: Archiv TV Nova

Práci před kamerou místo za ní si teď osvěží v seriálu Ulice. Tam působí rovněž jako jeden z režisérů, takže v některých dílech režíroval sám sebe.

Do seriálu nastupuje jako architekt a ‚pěknej křivák‘ Weis. „Když jsem si ty scénáře četl, nevím, z jakého důvodu mě napadlo, že ten architekt by byl taková fajn role, kterou bych si rád zahrál. Když mi pak volali z produkce, jestli bych to zahrál, říkal jsem si: ‚To je neuvěřitelný, já jsem si na tu roli tak myslel, že jsem si ji přivolal‘. Nikomu jsem to neřekl,” smál se.

K Wehrenbergovým nejčerstvějším režisérským počinům patří také klip kamaráda Hámy s názvem Chtěl bych být hloupý. ■