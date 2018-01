Dcera Hasselhoffa není žádné tintítko: Plus size modelka Hayley fotografovi odvážně nastavila dekolt

Hayley Hasselhoff Profimedia.cz

I Hayley se objevila v Pobřežní hlídce, stejně jako v rodinné reality show The Hasselhoffs. Výraznější je však její role Amber v seriálu Huge. Ten pojednává o osmi dívkách, které rodiče pošlou na letní odtučňovací tábor. K seriálu řekla: „Nejvíc se mi líbí, že Huge říká, že je ok být vnadná a chlubit se tělem, které vám bylo dáno. Bez ohledu na to, jakého je člověk věku nebo velikosti. Doufám, že naši diváci si uvědomí, že je jedno, jak je vnímají ostatní. Jde o to, žít svůj život a mít rád(a) sám sebe,“ uvedla.

Dívkám s vyšší váhou a nízkým sebevědomím by tak mohla jít příkladem, jako modelka se sebedůvěrou potíž nemá. „Módní průmysl je stále otevřenější větším velikostem. Neuznávám jakoukoli formu studu za vlastní tělo. Mám ale také spoustu přátel, kteří jsou velmi hubení, jsou ale takoví od přírody a my bychom jim to přece neměli mít za zlé,“ řekla v pořadu Lorraine. ■