Zateplování za 3 hodiny! Při pití kávy a bez nepořádku…

Je to opravdu zdarma!

Ano! Chce to jen změnit úhel pohledu na to, co nám radí většina řemeslníků? „Vyměň okna, oprav dveře, udělej fasádu. Vezmi 200 až 300 tisíc ze svého stavebního spoření a já ti udělám super cenu.“ Je to ale to nejvýhodnější? Bohužel ne. Ukázalo se, že nejvýhodnější je izolovat strop. Zateplením stropu můžete reálně dosáhnout až 30% úspor. Především izolace stropu je nejlevnější na okamžitou úsporu tepla. Celé peníze máte do pěti let zase pěkně doma. Nic se neztratí, vše se vrátí. Je to tedy zdarma! Další informace naleznete pomocí tlačítka více nebo na telefonu 800 100 533.