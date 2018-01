Ztracený a Callta mají na dovolené zákaz vycházení! Na Mauricius dorazil hurikán

Marek Ztracený Foto: archiv M. Ztraceného

Zpěváci Marek Ztracený (32) a Pavel Callta si doteď užívali dovolenou na exotickém Mauriciu. Na sociálních sítích ukazovali nádherné tyrkysové moře a bílé pláže. Teď to ale vypadá, že už to tak pohádková dovolená nebude. Na Mauricius dorazil v noci ze středy na čtvrtek hurikán.

Meteorologové varovali, že na Mauricius má dorazit cyklon třetího stupně, který budou provázet poryvy větru o rychlosti 120 km za hodinu.

"Čekání na hurikán, který má dorazit na Mauricius ráno kolem čtvrté, tedy v jednu ráno v ČR. Tak držte palce, ať nám to neodnese střechu," napsal Callta včera na sociální síť a přidal meteorologickou mapu, kde je hurikán zřetelný.

"Tak už se to blíží. Už začínají vypadávat pojistky, ale věřím, že to bude probíhat v klidu. Ať máte skvělej večer a držte palce, ať to dopadne pro všechny dobře. Zítra je zákaz vycházení ven," dodal Calta.

On i Marek Ztracený jsou v pořádku. Calta o tom dnes informoval. "Je to fakt masakr. Nejhorší máme už za sebou. Za mnou jsou vyrvaný stromy i s kořenama. Ale přežili jsme to. Trošku nám to tady hurikán rozbil," prozradil Calta, který doufám, že se do konce dovolené ještě dočká slunce. ■